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Москвичам рассказали об итогах работы новой спасательной станции на воде

Георгий Соланович

Происшествия
Москвичам рассказали об итогах работы новой спасательной станции на воде
Спасатель поисково-спасательной службы Рустам Хосьянов дежурит на Борисовских прудах / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Перервинский плёс Карта всех событий

Сотрудники 25-й поисково-спасательной водной станции в Марьино с января 2022 года совершили несколько выездов на происшествия и более 1,5 тысячи профилактических мероприятий. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Спасатели обеспечивают безопасность акватории Москвы-реки и прибрежных зон от Бесединского моста до Перервинской плотины: места отдыха у воды в Марьино, Капотне, Братеево и Нагатинском Затоне, а также следят за сохранностью граждан у Центра технических видов спорта «Москва».

В распоряжении сотрудников поисково-спасательной станции находятся катера, судна на воздушной подушке и автомобиль высокой проходимости. По тревоги работники станции в Марьино выезжали два раза, оба раза все закончилось благополучно, уточнили в Telegram-канале Городского хозяйства.

Как обезопасить себя во время непогоды, рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Эксперт посоветовал оценить свои планы на день, если вы услышали прогноз о сильном ветре и осадках.

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