Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стоматолог дала советы по выбору пасты и зубной щетки

Ирина Игнатенко

Общество
Стоматолог дала советы по выбору пасты и зубной щетки
Фото: Pexels

Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта не должны содержать фтор и консерванты. Об этом рассказала стоматолог Умукусум Арбуханова. При этом щетина зубной щетки должна иметь определенные размеры.

— Здесь нет золотых стандартов, главное, чтобы ширина щетины зубной щетки была на уровне двух-трех зубов, но не более, — отметила она в комментарии ФАН.

По словам Арбухановой, перед покупкой зубной пасты необходимо изучить ее состав. Предпочтение стоит отдавать пастам, которые не содержат фтор, парабены, лаурилсульфат натрия, а также разного рода абразивные вещества — твердые полироли. Она отметила, что фтор очень вреден, его нужно исключить тем, у кого есть отклонения в работе щитовидной железы. Также не стоит покупать высокоабразивные зубные пасты, потому что они травмируют эмаль.

При этом не стоит забывать о зубных ополаскивателях.

До этого эксперты назвали три процедуры, которые помогут сохранить здоровую улыбку. Необходимо проводить качественную гигиену полости рта — как профессиональную (у стоматолога), так и личную в домашних условиях.

Читайте также:
паста стоматологи Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте