Стоматолог дала советы по выбору пасты и зубной щетки

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Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта не должны содержать фтор и консерванты. Об этом рассказала стоматолог Умукусум Арбуханова. При этом щетина зубной щетки должна иметь определенные размеры.

— Здесь нет золотых стандартов, главное, чтобы ширина щетины зубной щетки была на уровне двух-трех зубов, но не более, — отметила она в комментарии ФАН.

По словам Арбухановой, перед покупкой зубной пасты необходимо изучить ее состав. Предпочтение стоит отдавать пастам, которые не содержат фтор, парабены, лаурилсульфат натрия, а также разного рода абразивные вещества — твердые полироли. Она отметила, что фтор очень вреден, его нужно исключить тем, у кого есть отклонения в работе щитовидной железы. Также не стоит покупать высокоабразивные зубные пасты, потому что они травмируют эмаль.

При этом не стоит забывать о зубных ополаскивателях.

До этого эксперты назвали три процедуры, которые помогут сохранить здоровую улыбку. Необходимо проводить качественную гигиену полости рта — как профессиональную (у стоматолога), так и личную в домашних условиях.