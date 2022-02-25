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Бербок заявила, что ЕС введет санкции против Путина и Лаврова

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Бербок заявила, что ЕС введет санкции против Путина и Лаврова
Фото: МИД РФ

ЕС введет санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 25 февраля.

— Мы вносим в списки не только олигархов... Мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова, — сказала дипломат.

Лавров и Путин якобы несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, приводит слова Бербок РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.

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