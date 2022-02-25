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Многоквартирный дом возведут в Лосиноостровском районе по программе реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Многоквартирный дом возведут в Лосиноостровском районе по программе реновации
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

Многоэтажный дом на 168 квартир построят по программе реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что разрешение на строительство здания на улице Изумрудной, владение 28, ведомство уже выдало.

Площадь многоэтажки превысит 15,9 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры в ней будут оборудованы для проживания маломобильных граждан.

В здании также разместится подземная отапливаемая парковка с отдельным входом манежного типа.

В ведомстве добавили, что прилегающую к дому территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха, цветники и газоны. Объект будет построен с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан, пишет агентство городских новостей «Москва».

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Их общая площадь составила порядка 127 гектаров.

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