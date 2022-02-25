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В Подмосковье задержали двух мужчин, по вине которых на ребенка упала наледь

Георгий Соланович

Происшествия
В Подмосковье задержали двух мужчин, по вине которых на ребенка упала наледь
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Электросталь Карта всех событий

Генеральный директор управляющей компании и предприниматель, по вине которых на голову 4-летнего ребенка упала наледь, задержаны в Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 25 февраля.

По словам представителя ведомства, 23 февраля в городе Электросталь из жилого дома вышли маленький ребенок и его отец. В этот момент на голову малыша с крыши здания упала наледь. Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи осмотрели место происшествия, а также провели допросы и обыски в управляющей компании и еще в нескольких фирмах, отвечающих за уборку снега на крыше дома. Местные жители сообщили, что очистка крыши не проводилась с начала зимы, а сами граждане не раз направляли заявки в управляющую компанию, однако ответа не получили.

В результате индивидуальный предприниматель, на котором лежала ответственность за данные мероприятия, и генеральный директор управляющей компании были доставлены на допрос к следователю. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование продолжается.

23 февраля появилась информация о том, что кровля ледового катка обрушилась под тяжестью снега в Удмуртии.

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