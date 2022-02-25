Канцлер Австрии заявил о крупнейших в истории санкциях ЕС в отношении России

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Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

— Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным, — передает слова Нехаммера РИА Новости.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС введет санкции против Путина и Лаврова. Лавров и Путин, согласно мнению Бербок, несут ответственность за то, что «международная система попирается ногами».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Россия может ввести ответные санкции против западных чиновников, а также ограничить экспорт некоторых товаров. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил политолог Марат Баширов.

В пятницу, 25 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия подготовила ответные санкции в отношении западных стран. По ее словам, они ударят по слабым местам Запада.