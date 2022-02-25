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Европейская федерация регби приостановила соревнования в России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Спорт
Европейская федерация регби приостановила соревнования в России
Фото: Instagram / rugby_europe

Организация соревнований под эгидой Европейской федерации регби приостановлена в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 25 февраля.

— Федерация глубоко обеспокоена безопасностью регбийного сообщества в Украине и внимательно следит за ситуацией. Как руководящий орган европейского регби, федерация продвигает регби в соответствии с европейскими ценностями мира, уважения и прав человека в духе Олимпийской хартии, — говорится в сообщении.

Состязания, как уточняется, остановлены до дальнейшего уведомления. Последующие решения будут приниматься советом директоров федерации, отмечается на сайте организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.

В тот же день английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил, что разрывает спонсорский контракт с авиакомпанией «Аэрофлот». Причиной, как уточняется, стали события на Украине, команда также выразила сочувствие всем пострадавшим.

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