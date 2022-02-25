ВДНХ отменила все праздничные мероприятия в масленичную неделю

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ранее анонсированные мероприятия, посвященные Масленице, которые должны были пройти на ВДНХ с 25 февраля по 6 марта, отменены. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

— Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что территория ВДНХ в ближайшую неделю продолжит работу в обычном режиме. Гости выставки смогут посетить павильоны и музейно-выставочные пространства.

Да этого ВДНХ анонсировала увлекательную программу, посвященную Масленице, которая включала творческие занятия, театральные представления, игры, конкурсы и т. д.

Масленица в Москве пройдет с 25 февраля по 6 марта 2022 года на нескольких площадках столицы. Информация об этом появилась на сайте «Московские сезоны». Проводить зиму жители столицы смогут во всех административных округах города. На мероприятиях будут действовать санитарные нормы противодействия СOVID-19. Посетителей призвали соблюдать социальную дистанцию и носить маски в помещениях и местах скопления людей.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 26 и 27 февраля и станут безусловным стимулом выйти из дома.