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Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ
Фото: МИД РФ

Сербия не будет вводить санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил президент республики Александр Вучич.

— Сербия считает, что введение санкций сейчас какому-либо государству и ее представителям не отвечает ее политическим и экономическим интересам, — уточнил он.

Президент также заявил, что поддерживает принцип территориальной целостности всех государств и Украины, в том числе. Он добавил, что Сербия прекращает военные учения со всеми государствами, однако это лишь временная мера, передает слова Вучича РИА Новости.

До этого Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Россия может ввести ответные санкции против западных чиновников, а также ограничить экспорт некоторых товаров. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил политолог Марат Баширов.

В пятницу, 25 февраля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия подготовила ответные санкции в отношении западных стран. По ее словам, они ударят по слабым местам Запада.

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