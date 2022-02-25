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«Мы защищаем Украину»: Зеленский опроверг свой отъезд из Киева

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Мы защищаем Украину»: Зеленский опроверг свой отъезд из Киева
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Киеве и не собирается покидать город. В опровержение слухов о своем отъезде из столицы он опубликовал видео в своем Telegram-канале.

На видеоролике украинский лидер стоит в военной форме в правительственном квартале города, за ним в таких же одеждах находятся премьер-министр Денис Шмыгаль, советник руководителя и руководитель офиса президента Михаил Подоляк и Андрей Ермак, а также глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

— Президент тут. Наши военные тут. Граждане общества тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше, — сказал Зеленский на видео.

Видео: Телеграм-канал Владимира Зеленского

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля стало известно, что российские военные в ходе операции на Украине блокировали населенные пункты Сумы и Конотоп.

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