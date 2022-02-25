Джонсон введет санкции против Путина и Лаврова из-за операции на Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о мерах в ответ на операцию России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в пятницу, 25 февраля.

— Премьер-министр призвал лидеров принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму. По его словам, Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Великобритания объявила вчера, — говорится в сообщении.

Джонсон заключил, что НАТО должно иметь первенство в будущей европейской безопасности и жизненно важно, чтобы оно было укреплено сейчас, отмечается на сайте Даунинг-стрит.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля НАТО заявило, что России необходимо как можно быстрее вывести войска из Украины и прекратить операцию. За решение Путина провести операцию, как подчеркивается, Москве придется заплатить «суровую» цену.