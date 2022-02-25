«Не умрем»: Лукашенко заверил, что Москва и Минск не боятся санкций Запада

Фото: president.gov.by

Россия и Белоруссия имеют ресурсы, чтобы пережить западные санкции. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

— Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей. Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле, — уточнил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что западные государства давно «пугают» народы России и Белоруссии введением санкций. Угроза введения мер существует уже настолько давно, что люди просто перестали бояться, передает слова президента республики РИА Новости.

25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о мерах в ответ на операцию России на Украине. Он заключил, что НАТО должно иметь первенство в будущей европейской безопасности и жизненно важно, чтобы оно было укреплено сейчас.

В этот же день НАТО заявило, что России необходимо как можно быстрее вывести войска из Украины и прекратить операцию. За решение Путина провести операцию, как подчеркивается, Москве придется заплатить «суровую» цену.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.