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«Барическая седловина»: синоптики сообщили москвичам о погоде 26 февраля

Юлия Курганова

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«Барическая седловина»: синоптики сообщили москвичам о погоде 26 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 26 февраля, погоду в столичном регионе будет определять барическая седловина, сообщили синоптики. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один — три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до четырех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что благоприятные для большинства людей погодные условия ожидаются в субботу: температура воздуха выше климатической нормы, комфортный кислородный режим. Неприятности метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов может доставить повышенный фон атмосферного давления. Но и здоровым тоже следует позаботиться о себе.

К концу зимы снижаются функции организма, и иммунной системе приходится усиленно работать, что приводит к ее истощению. Отсюда и рост простудных и острых респираторных заболеваний, снижение физической активности, обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, сосудистые расстройства, частые симптомы общего недомогания. Все это повод для консультации с врачом и профилактического лечения, соблюдения режима труда и отдыха.

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Московской области. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что «желтый» уровень действует с 21:00 25 февраля до 21:00 27 февраля как в Москве, так и в Подмосковье.

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