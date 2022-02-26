Силы ПВО Донецка перехватили две ракеты ТРК «Точка-У»

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Силы противовоздушной обороны Донецкой народной республики утром в субботу, 26 февраля, перехватили две не сработавшие ракеты ТРК «Точка-У» на территории ДНР. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.

По данным ведомства, в результате случившегося некоторые здания были повреждены.

— В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки... Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства, — говорится в заявлении.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.