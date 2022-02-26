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Зеленский сообщил о новых поставках оружия на Украину от Запада

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сообщил о новых поставках оружия на Украину от Запада
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, сообщил, что страны Запада готовы поставить украинской стороне новые вооружения.

— Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К нам следуют оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует! — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 26 февраля, поручил выделить Украине помощь в размере 600 миллионов долларов, 350 из которых пойдут на оборонную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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