Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь в размере 600 миллионов долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 26 февраля, поручил выделить Украине помощь на сумму 600 миллионов долларов, 350 из которых пойдут на оборонную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине, — говорится в меморандуме.

Предполагается, что теперь госсекретарь Штатов должен оценить соответствие интересам США предоставления помощи украинской стороне на безвозмездной основе, передает РИА Новости.

25 февраля Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.