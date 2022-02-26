Макрон спрогнозировал долгую войну в Европе

Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 26 февраля, заявил, что «война будет длиться долго». Такое мнение он высказал относительно ситуации на Украине.

По его словам, гражданам нужно готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

— Эта война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу, — сказал французский лидер.

Он также добавил, что последствия происходящего повлияют на экспорт товаров и на крупные продовольственные предприятия.

Макрон подытожил, что Франция создает план сопротивления с целью защитить свои экономические отрасли, передает ТАСС.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.