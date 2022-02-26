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Пьяного водителя задержали на 47-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
Пьяного водителя задержали на 47-м километре МКАД
Фото: Depositphotos

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на 47-м километре внешней стороны МКАД. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Освидетельствование показало в организме водителя 0,924 мг/л алкоголя.

За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие переднего номера у автомобиля в отношении мужчины составили административные материалы по двум статьям.

Автомобиль нарушителя был эвакуирован и перемещен на стоянку, подытожили в ведомстве.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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