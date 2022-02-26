«Сбежал во Львов»: Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев

Фото: president.gov.ua

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в субботу, 26 февраля, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев и сбежал во Львов.

По его словам, украинского лидера не было в столице со вчерашнего вечера.

— Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее, — написал Володин на своей странице в Telegram.

Он отметил, что информацию о местонахождении Зеленского ему сообщили депутаты Верховной рады, которые не смогли встретиться с украинским президентом в Киеве.

Володин подытожил, что Зеленского охраняют неонацисты.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.