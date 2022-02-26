Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Эстония закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил министр экономики страны Таави Аас.
— Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством, — цитирует главу ведомства ERR.
Министр добавил, что в стране готовится предложение по данному вопросу.
Он также призвал прибалтийских коллег Эстонии присоединиться к запрету.
Кроме того, воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине с 26 февраля закрыла и Болгария.
До этого авиакомпания «Аэрофлот» решила приостановить рейсы в Лондон и Дублин до мая. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 25 февраля.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.
24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.