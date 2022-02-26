В Подколокольном переулке отреставрируют скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Подколокольный переулок, 16/2с1 Карта всех событий

Реставрация скульптур «Промышленность» и «Сельское хозяйство» начнется весной 2022 года.

Монументы украшают арку дома 16/2 в Подколокольном переулке. Стиль здания определяется как сталинский ампир.

Дом был построен в 1937-м. В нем проживали сотрудники и слушатели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.

— Состояние скульптур оказалось неудовлетворительным, практически аварийным. Время, а также воздействие осадков и сезонная смена температур не пощадили фигуры, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, теперь специалисты демонтируют монументы, промоют все их части и воссоздадут утраченные элементы.

Кроме того, скульптуры подвергнутся обработке биоцидными составами.

С целью недопущения дальнейшего повреждения, на кровле здания организуют более эффективную систему водоотведения, передали на сайте мэра Москвы.

Недавно служебный флигель усадьбы Голицыных начали реставрировать в парке имени Баумана. Здание входит в ансамбль усадьбы XVIII века. Работы контролирует столичный департамент культурного наследия.

Флигель возвели на месте другого здания после пожара 1812 года. Он обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Двухэтажный дом построен в стиле классицизма.