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Зеленский сообщил о запрете прохода российских судов через проливы Турции

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Зеленский сообщил о запрете прохода российских судов через проливы Турции
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запрете прохода российских кораблей через проливы Турции. Соответствующее заявление украинский лидер опубликовал на официальной странице в социальной сети Twitter.

При этом в публикации Зеленский не уточнил, принял ли такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В настоящий момент о подтверждении турецкой стороной запрета не сообщается.

— Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет, — написал украинский президент.

25 февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция получила от Украины требование закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Однако даже при закрытии флот РФ может вернуться через эти проливы на места базирования.

До этого Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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