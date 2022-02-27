Врачи назвали продукт для предотвращения инсульта

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Врачи сообщили, что для предотвращения возникновения инсульта важно следить за питанием. Нужно сократить количество соли и включить в рацион полезные продукты. По словам медиков, благодаря содержанию витамина Е один орех препятствует образованию бляшек.

Риск инсульта может увеличить ряд факторов, например, курение, повышенное давление или высокий уровень холестерина. Между тем существует много продуктов, которые снизят этот риск.

— Орехи обеспечивают организм белками, клетчаткой и ненасыщенными жирами. Всего одна порция подарит вам девять граммов мононенасыщенных жиров, которые снизят ЛПНП-холестерин (плохой) и повысят уровень ЛПВП-холестерина (хороший), — рассказали специалисты.

По словам врачей, миндаль является отличным источником витамина Е, который может предотвратить образование бляшек в артериях.

Медики отметили, что основные признаки инсульта связаны с изменениями в лице. У человека может оказаться перекошено лицо, ему может быть сложно улыбнуться, а уголки рта и глаз могут опуститься. При инсульте речь становится нечеткой, сообщается на портале Daily Express.

Врачи назвали три состояния пальцев, указывающих на вероятность инсульта. По данным исследований, избыток трансжирных кислот в организме является одной из основных причин инсульта. Людям, которые страдают гипертонией, рекомендуется исключить из рациона жареные продукты. Также необходимо регулярно контролировать кровяное давление и наблюдать за изменениями пальцев.