Диетологи назвали продукты, способствующие долголетию

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Консультант-диетолог Сиан Портер сообщила, что существует все больше доказательств того, что привычки здорового питания могут оказывать благотворное влияние на здоровое старение.

Например, исследования показывают, что определенные диетические модели, такие как средиземноморская диета, могут помочь защитить и поддерживать мозг и когнитивное здоровье.

— Исследователи обнаружили, что питательные вещества, содержащиеся в грецких орехах, которые являются неотъемлемой частью средиземноморской диеты, содержат биоактивные соединения, антиоксиданты и жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление, а также сохранить структуру и функции мозга, — рассказала специалист.

Она отметила, что высокое потребление грецких орехов может быть связано с более низким риском смерти и увеличением продолжительности жизни среди пожилых людей. Так, ученые выяснили, что женщины в возрасте от 50 до 60 лет, которые потребляли две порции грецких орехов в неделю, имели большую вероятность здорового старения по сравнению с теми, кто не ел грецкие орехи.

Также исследования показывают, что включение грецких орехов в рацион улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, что само по себе является фактором риска нейродегенеративных заболеваний и возрастного когнитивного снижения.

Кроме того, диетологи отметили, что употребление слишком большого количества соли и жирных продуктов может повысить кровяное давление, что увеличивает риск сердечных заболеваний или инсульта.

Также, по словам специалистов, есть доказательства того, что люди, которые едят не менее пяти порций фруктов и овощей в день, имеют более низкий риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака, сообщается на портале Daily Express.

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