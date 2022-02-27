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«Не смешно»: Якубович высказался о творчестве Петросяна

Юлия Курганова

Общество
«Не смешно»: Якубович высказался о творчестве Петросяна
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о своем отношении к современному юмору. Ему не нравится то, что сейчас преподносят публике. По словам артиста, шоумены давно перестали соблюдать рамки приличия.

Якубович считает, что юмористы идут на все, чтобы рассмешить аудиторию. Они забывают об этических нормах и шутят о непристойных вещах.

— Не нравится то, что сейчас происходит. Смеются над тем, что мы боялись наедине говорить! Не нравится способ изложения материала, не нравится юмор ниже пояса. Не устраивает меня. Когда выступают Петросян или Харламов, тоже не смешно, хотя оценить могу. Раньше Женечка Петросян шутил тоньше, — отметил Якубович.

А вот творчество Геннадия Хазанова телеведущему по душе.

— Гена открыл новый жанр, эти поздравлялки с гримом — феноменально! Он себя по крупицам собирал. Он работал, — сказал артист в YouTube-шоу «Антонимы».

Также он высказал свое мнение о блогерах. Якубович заявил, что не хочет общаться с Даней Милохиным, так как он ему несимпатичен.

Музыкант Сергей Шнуров объяснил свое скандальное высказывание об измене журналистки Ксении Собчак. На странице в личном блоге Шнуров признался, что его выводят из себя такие личности, как Собчак. Он назвал их «нравственными камертонами», которые позволяют себе публично унижать и оскорблять других.

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