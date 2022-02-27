Украина начала освобождать заключенных для участия в боевых действиях

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Украинские власти освобождают заключенных с опытом боевых действий. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

— Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения, — рассказал прокурор Андрей Синюк в эфире телеканала «Громадське».

По его словам, речь идет о значительном количестве человек. Вопрос с их освобождением решается на «самом высоком уровне».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.