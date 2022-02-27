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Украина сообщила о начале переговоров с Россией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Украина сообщила о начале переговоров с Россией
Фото: МИД РФ

Начались переговоры между Украиной и Россией. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Информацию не подтверждает МИД РФ. По сообщению МИД, российская делегация только прибывает к месту проведения переговоров.

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