Украина подтвердила проведение переговоров с Россией

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Украина подтвердила проведение переговоров с российской стороной и попросила сменить место переговоров на украинско-белорусскую границу в районе реки Припять. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что переговоры запланированы в Гомеле.

В офисе уточнили, что об этом Зеленский договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер в свою очередь заверил украинскую сторону, что во время их перемещения к месту переговоров самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные в Белоруссии, останутся на земле, говорится в сообщении.

До этого глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил проведение переговоров.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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