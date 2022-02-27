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Россия опровергла информацию о начале переговоров с Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Россия опровергла информацию о начале переговоров с Украиной
Фото: МИД РФ

МИД РФ не подтвердил информацию о начале переговоров между Россией и Украиной. По сообщению ведомства, российская делегация только прибывает к месту проведения переговоров, передает РИА Новости.

В субботу, 27 февраля, о начале переговоров между Москвой и Киевом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Проведение переговоров первоначально было запланировано в Гомеле, однако Киев попросил перенести их на украино-белорусскую границу в районе реки Припять.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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