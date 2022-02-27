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Собянин доложил Путину о ходе строительства Национального космического центра

Евгений Белоусов

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Собянин доложил Путину о ходе строительства Национального космического центра
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева в воскресенье, 27 февраля.

— Мы работаем здесь постоянно, без выходных, 600–800 человек находятся на стройке. Мы с вами (Владимир Путин — прим. «ВМ») говорили об этом проекте. Я просил вас приехать, посмотреть, потому что, на мой взгляд, это один из важнейших объектов в стране, — заявил мэр.

По его словам, весь комплекс будет передан Роскосмосу уже в 2023 году для оснащения мебелью, коммуникациями для работы, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме мэра и президента на осмотре хода строительства присутствовал и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Путин заявил, что строительство центра ведется не только в интересах столицы или ракетно-космической отрасли — этот проект нужен всей стране.

До этого Рогозин заявил, что России и Европе необходимо найти новые направления для сотрудничества. Одним из них может стать космическая отрасль. В частности, доработка стартового комплекса «Союз» во французской Гвиане до пилотируемого уровня.

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