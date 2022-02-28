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Глава ЕК: Хотим видеть Украину в Евросоюзе

Виктория Храменкова

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Глава ЕК: Хотим видеть Украину в Евросоюзе
Фото: Niccolò Caranti / CC BY-NC 2.0

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в поддержку вступления Украины в состав Евросоюза. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Она подчеркнула, что Европейский союз тесно сотрудничает с Украиной, так, например, в энергетике, в других областях.

— Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье, — отметила Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, сообщил, что переговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на тему дальнейшей помощи стране. Зеленский добавил, что он также потребовал принять решение о входе Украины в состав Евросоюза.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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