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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последний день зимы

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве в последний день зимы

В понедельник, 28 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем синоптики прогнозируют от нуля до плюс двух градусов. Также в этот день не ожидается осадков. Ночью похолодает до минус девяти, а местами может образоваться гололедица.

В Подмосковье днем ожидается от минус трех до плюс двух, а ночью столбики термометров опустятся до минус одиннадцати градусов.

Ветер будет иметь северное направление с переходом на северо-восточное. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году в начале марта высота сугробов в Москве будет меньше в два раза, чем обычно. Он объяснил, что это явление может быть связано с очень теплым февралем.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы.

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