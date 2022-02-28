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Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи откроются в 10 утра 28 февраля

Полина Долганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи откроются в 10 утра 28 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Торги на рынках Московской биржи в понедельник, 28 февраля, откроются в 10:00 согласно решению Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Уточняется, что на денежном рынке не планируется проводить торги по сделкам валютного репо.

О начале торгов на фондовом и срочном рынках граждан оповестят по мере поступления информации, передает Интерфакс.

Курс евро на рынке Forex по состоянию на 07:05 понедельника, 28 февраля, увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля. До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля. Уточняется, что такие показатели были достигнуты впервые в истории.

В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего укрепления курса рубля. Национальная валюта России, скорее всего, приблизится к котировке 76 рублей за доллар. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, на курс любой валюты прежде всего влияет общее состояние макроэкономической ситуации в стране.

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