ЦБ с 28 февраля вводит запрет для брокеров на сделки по продаже ценных бумаг

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Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на сделки по продаже ценных бумаг по требованию нерезидентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, — говорится в сообщении.

Курс евро на рынке Forex по состоянию на 07:05 понедельника, 28 февраля, увеличивался на 29,5 процента, то есть до 122,15 рубля. Курс доллара показал рост на 28,6 процента. Он вырос до 107,68 рубля. До этого в процессе торгов евро торговался на отметке 132,88 рубля, а доллар — 117,82 рубля. Уточняется, что такие показатели были достигнуты впервые в истории.

В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего укрепления курса рубля. Национальная валюта России, скорее всего, приблизится к котировке 76 рублей за доллар. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, на курс любой валюты прежде всего влияет общее состояние макроэкономической ситуации в стране.