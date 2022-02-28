«Пример для подражания»: в Мьянме поддержали спецоперацию РФ на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Власти Мьянмы поддерживают действия российской стороны в ситуации вокруг Украины и одобряют проведение специальной военной операции. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.

По его словам, Россия должна защищать национальные интересы своей страны. Он также добавил, что Москва в настоящее время занимается укреплением суверенитета государства и обеспечивает равновесие в мире.

— Позиция России — это пример поддержания мира на Земле для всех стран. <...> Президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство, — пояснил Мин Тун.

Он подытожил, что надеется на полное уничтожение современного колониализма за счет действий РФ, передает РИА Новости.

До этого постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что волнение России относительно безопасности являются легитимными. По его словам, ситуация вокруг Украины «возникла не сегодня».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.