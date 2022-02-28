Обучающие эфиры проведут в столице для будущих и состоявшихся приемных родителей

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Цикл прямых эфиров для будущих и состоявшихся приемных родителей начнется в Москве 1 марта в 15:00. Также принять участие в курсе смогут горожане, которые планируют обратиться в органы опеки и попечительства. Об этом сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что эфиры можно будет посмотреть на YouTube-канале ведомства.

— Мы выбрали самые важные для москвичей темы, подобрали компетентных спикеров и надеемся, что эфиры будут полезны для всех, интересующихся темой помощи детям-сиротам, работой органов опеки и попечительства, — заявила заместитель главы департамента.

По словам Бербер, для горожан выступит Надежда Кондакова, которая заведует сектором регионального банка детей-сирот Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Свидетельство о прохождении школы приемных родителей в столице приведено к единому образцу. Так, специалисты изменили не только внешний вид документа, но и порядок его получения.

В ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. Она отметила, что такие школы ощутимо помогают опеке, а открытие новых школ в разных районах поможет горожанам совмещать свои ежедневные дела с посещением занятий.