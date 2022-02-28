«Ковидные пальцы»: врач Руженцова назвала самые частые кожные признаки «омикрона»

Фото: Pexels

Заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» часто сталкиваются с кожными недугами. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Эксперт отметила, что порядка пяти процентов пациентов сталкиваются с таким проявлением заболевания. При этом высыпания могут быть как незаметными, так и ярко выраженными.

— Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами. Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, — заявила врач.

Руженцова добавила, что сухость губ также является одним из основных признаков «омикрона». Такой симптом чаще проявляется при неправильном лечении, а также у детей с повышенной температурой дела, повторной рвотой и диареей.

Помимо этого, у пациентов чаще стали встречаться «ковидные пальцы» — покраснение кожи пальцев рук и ног и образование на них пузырьков, заключила специалист в беседе с газетой «Известия».

Врач-вирусолог Геннадий Викулов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что несмотря на прогнозы врачей о том, что новые мутации штамма коронавируса «омикрон» могут быть более опасными, пока таких тенденций не наблюдается. По его словам, куда опаснее может стать мутация гибрида «омикрона» и штамма «дельта» — так называемого «дельтакрона».