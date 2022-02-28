Сергунина: Участники столичной программы поддержки стартапов представят свои проекты инвесторам

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На площадке технохаба на «Красном Октябре» 28 февраля пройдет мероприятие International Demo Day. На нем лучшие участники международного модуля программы по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow представят свои проекты потенциальным партнерам. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы. Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки, — рассказала она.

По словам Сергуниной, у предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций — узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать.

Как добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, участники программы представят решение для геймификации программ лояльности в банках, ретейле и телекоме, сервис для планирования расписания экипажей воздушных судов, умную рабочую каску, сервис для организации работы в офисе и другие проекты.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех действующих санитарных мер. Вход будет бесплатным, для участия надо будет заранее зарегистрироваться.

До этого Сергунина сообщила о начале приема заявок на участие в программе по поддержке технологичного предпринимательства StartHub.Moscow при поддержке Агентства инноваций Москвы.