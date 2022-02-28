Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT

Фото: Pixabay

Южная Корея решила присоединиться к отключению банков России от системы SWIFT на фоне спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

— Наше правительство присоединится к отключению от SWIFT, конкретный план мер будет принят после совещания между соответствующими ведомствами, — цитирует сообщение корейского ведомства РИА Новости.

Международная межбанковская система SWIFT намерена принять меры, введенные западными странами в отношении российских банков и организаций. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщило агентство Reuters.

До этого в пресс-службе правительства ФРГ по итогам переговоров западных лидеров заявили, что все российские банки, попавшие под санкции западных стран, исключат из SWIFT. Решение об усилении санкций приняли Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Италия, Франция, Германия и Европейская комиссия.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».