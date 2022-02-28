Греция закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Греция в понедельник, 28 февраля закрыла свое воздушное пространство для всех самолетов российских авиакомпаний. Об издании соответствующей авиационной инструкции сообщило Управление гражданской авиации (УГА).

— Авиационная директива о запрете использования российскими авиаперевозчиками национального воздушного пространства Греции применяется после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации, — уточняется в сообщении.

Авиационная инструкция предполагает запрет на приземление и взлет на территории Греции, а также на прохождение через воздушное пространство страны воздушных судов, которые принадлежат России или находятся под ее контролем. Исключение представляют только аварийные, гуманитарные, поисково-спасательные и медицинские полеты. Ограничения уже вступили в силу и будут действовать три месяца, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для Российской Федерации. Отмечается, что для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.