Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT «не будет концом света»

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, почему отключение банков России от SWIFT является «не тупиком и не концом света».

Он отметил, что необходимо понимать, что SWIFT — это не платежная система. Для того чтобы осуществить определенный платеж от одного банка к другому, используется система корреспондентских счетов.

— Для того чтобы осуществить эту операцию, требуется, чтобы прошла определенная команда на совершение такого рода операции. Вот команды передаются через SWIFT. Не расчеты осуществляются, а только передаются команды, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

Он отметил, что SWIFT доминирует во всем мире так как является более удобной системой. При этом, по словам эксперта, существует возможность перейти на иную систему, при необходимости.

Эксперт добавил, что все крупные банки имеют несколько тысяч корреспондентских связей с другими банками, поэтому отсутствие SWIFT — это вовсе не тупик и не конец света.

Ранее сообщалось, что Южная Корея присоединится к мерам по отключению российских банков от SWIFT.