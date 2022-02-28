Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач-диетолог назвала полезные для здоровья человека свойства лецитина

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач-диетолог назвала полезные для здоровья человека свойства лецитина
Фото: pixabay.com

Лецитин помогает в борьбе с плохим холестерином в крови, улучшает мозговую активность, стабилизирует работу печени и поднимает настроение. Такое мнение выразила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юдия Чехонина в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что лецитин состоит из фосфолипидов, триглицеридов и жирных кислот и представляет собой жир.

По словам эксперта, продукты питания с высоким содержанием указанного вещества особенно полезно употреблять в пищу тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, лецитин способствует более длительной продолжительности жизни, а также нормализует работу печени.

— Сейчас у многих, даже молодых людей развивается жировой гепатоз. Когда в печени накапливается избыточное количество жира. И очень часто виной этому современное питание. Для того чтобы ликвидировать эти последствия и нормализовать работу печени, нам нужен лецитин, — сказала медик.

Так, высокое содержание лецитина зафиксировано в курином мясе, говяжьей печени, морской рыбе, бобовых, сое, горохе и других продуктах, заключила Чехонина в беседе с телеканалом «Москва 24».

Превентивный нутрициолог, член Национального общества диетологов Иоланта Лангауэр в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие БАДы нужно принимать, чтобы поддерживать свой организм.

Читайте также:
Здоровье Врачи Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте