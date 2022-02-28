Врач-диетолог назвала полезные для здоровья человека свойства лецитина

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Лецитин помогает в борьбе с плохим холестерином в крови, улучшает мозговую активность, стабилизирует работу печени и поднимает настроение. Такое мнение выразила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юдия Чехонина в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что лецитин состоит из фосфолипидов, триглицеридов и жирных кислот и представляет собой жир.

По словам эксперта, продукты питания с высоким содержанием указанного вещества особенно полезно употреблять в пищу тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, лецитин способствует более длительной продолжительности жизни, а также нормализует работу печени.

— Сейчас у многих, даже молодых людей развивается жировой гепатоз. Когда в печени накапливается избыточное количество жира. И очень часто виной этому современное питание. Для того чтобы ликвидировать эти последствия и нормализовать работу печени, нам нужен лецитин, — сказала медик.

Так, высокое содержание лецитина зафиксировано в курином мясе, говяжьей печени, морской рыбе, бобовых, сое, горохе и других продуктах, заключила Чехонина в беседе с телеканалом «Москва 24».

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