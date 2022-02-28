Подруга Бузовой впервые рассказала о ссоре с певицей

Фото: instagram/buzova86

Яна Акру, которая до недавнего времени была близкой подругой Ольги Бузовой впервые высказалась о ссоре между ними.

К слову, девушка ни в чем не упрекает певицу, а наоборот отмечает ее положительные качества.

— Что бы ни происходило, Оля никогда не оставит в сложной ситуации! Вы ее не знаете! Она всегда над ситуацией! Она всегда сделаем все возможное! — написала Акру на своей страницу в социальной сети Instagram.

В декабре прошлого года сестра популярной певицы Анна Бузова рассказала, что между ней, Ольгой и еще двумя подругами произошла ссора, из-за которой они перестали общаться. В своем аккаунте в Instagram Анна опубликовала архивное видео, на котором запечатлены она с сестрой, а также Оля Десятовская и Яна Акру. При этом девушка отказалась называть причину конфликта.

Не так давно мать Ольги и Анны Бузовых Ирина рассказала о ссорах между сестрами на передаче «Звезды сошлись». По словам женщины, у сестер нормальные отношения. При этом Ирина завила, что их семья не является идеальной, а у Ольги и Анны случаются разногласия.