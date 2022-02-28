Зеленский подтвердил решение об освобождении из-под стражи заключенных с военным опытом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подтвердил, что в стране было принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом.

По его словам, такие граждане могут «загладить свою вину перед отечеством».

— В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину, — сказал политик в своем обращении в Telegram.

Он также назвал это решение «непростым» и отметил, что с ряда заключенных будут сняты все санкции.

Выпуск из тюрем бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины не закроет бреши в обороне. А вот хаос и проблемы в тылу для киевской власти это создаст, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин. По его словам, в качестве примера уже можно видеть, как в столице Украины раздали оружие гражданским людям. После этого в городе начали стрелять и убивать тех, кто неугоден.