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«Убивать и грабить, бежать в Россию»: зачем из украинских тюрем освобождают заключенных

Руслан Давлетшин

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«Убивать и грабить, бежать в Россию»: зачем из украинских тюрем освобождают заключенных
Фото: АГН Москва

Выпуск из тюрем бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины не закроет бреши в обороне. А вот хаос и проблемы в тылу для киевской власти это создаст, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор политических наук Андрей Кошкин.

Оружие — гражданским

По его словам, в качестве примера уже можно видеть, как в столице Украины раздали оружие гражданским людям. После этого в городе начали стрелять и убивать тех, кто неугоден.

— Они начинают вымогать у бизнесменов деньги, грабить магазины. При этом оружие раздали якобы для того, чтобы защищаться от российских вооруженных сил, которые вот-вот должны прийти. Это специальное массовое воздействие для того, чтобы вызвать страх и панику. Также и со включением сирен в городах. Ведь никакой необходимости в этом нет. Или, например, в городах ставят реактивные системы залпового огня. Это тоже психологически давит, люди боятся, — отметил специалист.

Роспуск заключенных и раздача им оружия может стать последней каплей, считает политолог. По его мнению, это нужно делать системно.

— Нынешнее киевское руководство работает на медийную картинку Запада, чтобы он тиражировал беспорядок и выдавал за последствие демилитаризации со стороны вооруженных сил Украины. Даже с учетом того, что из тюрем освобождают бывших военных, есть риск, что они пойдут убивать и грабить. Ведь неизвестно, по каким причинам они попали в тюрьму, — добавил Кошкин.

Должна быть система

Во время Великой Отечественной войны, напоминает профессор, заключенные, в том числе бывшие военные, воевали в составе штрафных батальонов и у них были некоторые ограничения. Например, им запрещалось кричать «Ура», «За родину», «За Сталина» и владеть автоматическим оружием.

Но при этом надо понимать, что среди заключенных воевать ни тогда, ни сейчас никто особо не хочет, констатировал спикер. Отличие уголовников от военных, сидящих в тюрьмах, в том, что вторые все-таки находятся в состоянии войны с врагом, а первые являются просто асоциальными элементами.

— Уголовник не будет воевать, он будет либо мародерствовать, либо побежит в Россию. Выпуск заключенных не является основой для решения проблем с кадрами, — убежден Кошкин.

Роли не сыграет

Да и по результатам российской спецоперации видно, что только националистические формирования оказывают сопротивление.

— Сейчас нет необходимости бросать в бой подразделения и части, состоящие из уголовников. Эти люди выпускаются для того, чтобы создать хаос, — единственную цель Киева. Проблем они не решат. Сплошного фронта же нет, за исключением территории Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому бреши в обороне они не закроют, — заключил собеседник «ВМ».

О том, что на Украине планируют освободить заключенных из числа бывших военных для участия в боевых действиях против российской армии, проводящих денацификацию страны, стало известно в воскресенье, 27 февраля. Соответствующее решение было принято на самом высоком уровне, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины Андрея Синюка. При этом речь идет о большом количестве лиц, желающих отправиться воевать.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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