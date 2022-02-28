В Кремле выразили сожаление, что переговоры делегаций РФ и Украины не начались сутки назад

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле сожалеют, что переговоры России и Украины не начались 27 февраля, так как для этого были созданы все условия. Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Наша делегация давно уже ждет в Белоруссии, переговоры могли начаться и ночью, наша делегация была готова. И в 12 ночи, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас, — подытожил представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

Переговоры российской и украинской сторон стартовали в Белоруссии в понедельник, 28 февраля. Известно, что со стороны Украины в составе делегации представлены глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в Контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий. С российской стороны делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также Россию на переговорах представляют представители МИД, Минобороны и администрации президента.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.