«Давно не смотрят»: Майданов оценил запрет России участвовать в Евровидении

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец и депутат Государственной думы Денис Майданов прокомментировал информацию о том, что России запретили принимать участие в международном музыкальном конкурсе Евровидение.

Заслуженный артист убежден, что конкурс уже давно не интересует жителей России из-за нравственного содержания. По словам депутата, РФ будет наблюдать за ним со стороны.

— Евровидение — это то, куда мы уже не очень хотим ездить. Я не могу, конечно, за всех артистов ручаться, но, по-моему, наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят, и им нравится не особо контент всего того, что происходит там внутри, — цитирует Майданова «Газета.ru».

Артист заявил, что положительно оценивает запрет, однако не исключил, что многие представители шоу-бизнеса не поддержат его позицию.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что Россия ничего не потеряет от исключения из Евровидения, которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами. Он заявил, что готов организовать в России конкурс лучше, чем Евровидение.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не сможет участвовать в Евровидении-2022. Решение, как уточняется, приняли из-за беспокойства вокруг ситуации на Украине.