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Остеопат рассказал о проблемах со здоровьем из-за сидячего образа жизни

Ирина Игнатенко

Общество
Остеопат рассказал о проблемах со здоровьем из-за сидячего образа жизни
Фото: Pixabay

Как сидячий образ жизни влияет на здоровье и как избежать серьезных последствий, рассказал врач-остеопат Владимир Фролов.

По словам специалиста, у многих возникают проблемы с осанкой, искривлением позвоночника, появляются боли в суставах.

Кроме того, в настоящее время растут эмоциональные и физические нагрузки.

— Развивается достаточно выраженное эмоциональное напряжение, которое потом дебютирует на уровне мягких тканей. Могут сформироваться аффективные расстройства невротического регистра. Чаще всего это боль, депрессия, когда телесная боль может вызвать депрессивное расстройство и в целом возникают большие проблемы, в том числе на уровне мышечных структур, соединительной ткани, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

В дальнейшем это может привести к фиброзу тканей.

Врач посоветовал офисным работникам делать зарядку через каждые 45 минут работы за компьютером. Также стоит заниматься спортом в свободное время и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее врач перечислила причины возникновения боли в шее.

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