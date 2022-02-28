Песков прокомментировал поставки странами Запада оружия на Украину

Фото: Администрация президента РФ

Поставки оружия Украине со стороны западных стран являются опасным фактором, который не поможет восстановить порядок. Такое мнение в понедельник, 28 февраля, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия, — добавил представитель Кремля.

Он уточнил, что поставки вооружения со стороны Запада «лишний раз подтверждают правоту России», которая стремится демилитаризировать Украину.

Песков подытожил, что Европейский союз занимает не дружественную позицию в отношении Москвы и продолжает принимать враждебные меры, передает ТАСС.

Великобритания направила украинской стороне оружие уже после начала военной спецоперации. Об этом сообщил глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в понедельник, 28 февраля. Однако политик не стал называть подробностей поставок вооружения, объяснив такое решение соображениями безопасности.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 26 февраля, поручил выделить Украине помощь на сумму 600 миллионов долларов, 350 из которых пойдут на оборонную сферу. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Предполагается, что теперь госсекретарь Штатов должен оценить соответствие интересам США предоставления помощи украинской стороне на безвозмездной основе.