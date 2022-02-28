В Московских школах вернули проход в здания через главные входы из-за улучшения эпидситуации

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Проход в школы через главные входы возобновили в Москве в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

— С учетом снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей некоторые ограничительные мероприятия были сняты. Теперь нет необходимости задействовать в зданиях образовательных организаций несколько входов. Ученики, родители и сотрудники школ, как и раньше до пандемии, смогут пользоваться главным входом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вход в образовательные учреждения будет осуществляться с помощью карты «Москвенок». Никаких нововведений не произошло, передает РИА Новости.

Ввице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 февраля сообщила о том, что число школьников в России за три года увеличилось почти на 750 тысяч человек. Она также подчеркнула, что за три года действия программы «Образование» в эксплуатацию было введено 311 школ, а в 2022 году планируется открыть еще 293 учебных заведения.